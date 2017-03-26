أردوغان يروج لنظامه الرئاسى ويزعم سيزيد من مكافحة الإرهاب فى

اصدر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رداً على المعارضين للانتاصدر إلى النظام الرئاسى فى البلاد، إنّ هذه المسألة ليست خيارًا بقدر ما هي ضرورة ملحة لمشوفة نهضة البلاد واللحاق بركب الدول المتقدمة.

جاءت تصريحات أردوغان فى كلمة ألقاها اليوم الأحد، لدى مشاركته فى افتتاح أعداد من المشروعات بمنطقة أسنلر فى إسطنبول.

وأضاف الرئيس التركي “يسألوننا لماذا تريدون تغيير نظام الحكم ؟، وللرد على هؤلاء يمكنني القول انظروا ما حلّ بالبلاد عقب الانتخابات البرلمانية في 7 يونيو 2015، عندما عجزت الأحزاب السياسية عن تشكيل نظام ائتلافية“.

وزعم “أردوغان”، أن النظام الجديد سيزيل كل هذه العقبات، فإحلال هذا النظام ليس من أجل شخص رجب طيب أردوغان، إنما من أجل مصلحة البلاد .

وأشار أردوغان أنّ تركيا تهدف من وراء النظام الجديد إلى رفع قدرات مكافحة الإرهاب، وتمهيد الطريق أمام تحقيق الأهداف المنشودة لسنة 2023، إضافة إلى إعلاء مكانة تركيا بين دول العالم.

يذكر أنه سيتم الاستفتاء على النظام الرئاسى فى تركيا منتصف إيريل المقبل.

المصدر : مصر ناين