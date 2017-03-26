القبض على ربة منزل بحوزتها كيلو بانجو بالمنوفية

تمكنت مباحث مركز قويسنا بمديرية تأمين المنوفية، من ضبط ربة منزل وبحوزتها 5 كيلو بانجو، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين، وتم تحرير محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء خالد أبو الفتوح مدير تأمين المنوفية إخطارًا من العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد رأفت نصار رئيس مباحث مركز قويسنا، من ضبط “ه ط” 39 سنةًا، ربة منزل، ومقيمة بعزبة الهلالية الشوفة لمركز قويسنا، وبحوزتها 5 كيلو بانجو، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين، وبمواجهتها، اعترفت بارتكابها للواقعة بغرض الاتجار، وتم تحرير محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

المصدر : مصر ناين