إير فرانس تلغى رحلات باريس-كايين بسبب الاحتجاجات الاجتماعية فى

ألغت شركة الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) اليوم الأحد وبكره الاثنين رحلات باريس – كايين، ل الاحتجاجات الاجتماعية فى إقليم جويانا الشوف لفرنسا والواقع على الساحل الشمالى لأمريكا الجنوبي.

وكانت باريس قد أرسلت السبت وفدا حكوميا إلى جويانا بعد أن أعلنت إحدى النقابات البارزة هناك عن اضراب سنة اعتبارا من الغد للمطالبة بخطة استثمار كبرى وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية واستعادة التأمين فى الإقليم..كما أجلت وزيرة شؤون ما وراء البحار ايريكا باريت زيارتها لجويانا مؤكدة أن الظروف ليست مهيأة للحوار.

يشار إلى أن المدراس والجامعات والميناء التجارى والمصالح الحكومية وبعض المتاجر مغلقة منذ الخميس الماضى فى هذا الإقليم الذى يبلغ أعداد سكانه 250 ألف شخص.

المصدر : مصر ناين