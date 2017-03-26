بالصور محافظ الدقهلية من منزل الرضيعة المغتصبة جريمة مؤسفة والقانون

زار الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، الرضيعة جنا، التى تعرضت للاعتداء الجنسى على يد جارها بقرية دملاش، الشوفة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.

وأكد المحافظ خلال الزيارة، على مساندته لأسرة الطفلة، وأنه لن يدخر جهدا فى تقديم أى وجه من وجوه المساعدة لها، مؤكدا أن ما حدث جريمة مؤسفة، وحدث بشع، والقانون كفيل بأخذ حق الطفلة، وإرساء العدل.

وأكد “الشعراوى” أنه أعطى توجيهاته لوكيل وزارة الصحة، بمراعاة الطفلة، وتقديم كافة الرعاية الصحية لها، وأن مرتكب الواقعة تخطى حدود الإنسانية وسينال العقاب العادل وسيكون عبرة لكل من تسول له نفسه وفعلته يشمئز منها البشر، ووجه الحديث لأهل الطفلة قائلا “القانون قانون” والأهل يردون “مجيئكم خفف عنا الآلام وحقنا هتجيبه النظام“.

كذلك أشاد المحافظ بجهود مباحث مركز بلقاس، لسرعة ضبط الجانى، وتقديمه للعدالة ليأخذ الجزاء المستحق.

وقد أكد المحافظ على دعمه الكامل للطفلة وأهلها وتلبية كافة احتياجاتها الطبيةـ الى أن تعود لممارسة حياتها الطبيعية بين أهلها وفى منتصف بنات جيلها.