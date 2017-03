أنطونيو بانديراس يكشف حقيقة إصابته بـ أزمة قلبية

كشف النجم العالمى أنطونيو بانديراس، عن إصابته بنوبة قلبية، وذلك فى آواخر شهر يناير الماضى، وهو الخبر الذى صدم قطاعا كبيرا من محبيه ومعجبيه، حسبما أكد بانديراس لـ “AP“، ونقل المشبه الإسبانى البالغ من العمر 56 سنةا إلى مستشفى سان بيتر بعد شعوره بالألم فى منطقة الصدر.

وصرح النجم الإسبانى، أنه فى يوم 26 يناير الماضى تعرضت للإصابة بنوبة قلبية لكنها لم تكن خطيرة ولم تتسبب له فى أى ضرر، وأكد أنه خضع لإجراء ثلاث دسنةات بالشرايين، ولكن الأمر لم يكن مأساويًا شبه ما كتب الكثيرون، وأعلن أنطونيو أنه تعافى تماما.

يذكر أن أنطونيو بانديراس قدم أعدادا هائلا من الأعمال الفنية الناجحة، و من أبرزها ” The Legend of Zorro ” و ” Take the Lead” و ” My Mom's New Boyfriend” و ” You Will Meet a Tall Dark Stranger ” و ” Ruby Sparks ” و غيرها.

المصدر : مصر ناين