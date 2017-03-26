بالصور اعتقال متظاهر فى احتجاجات حاشدة ضد الفساد بموسكو

اعتقلت الواجبة الروسية أكثر من 700 شخص الأحد خلال تظاهرة ضد الفساد جمعت الآلاف فى فى منتصف موسكو تلبية لدعوة المعارض الكسى نافالنى الذى كان بين المعتقلين، وفق ما أفادت منظمة “أو فى دى-انفو” المتخصصة فى رصد التظاهرات.

وكتبت المنظمة على تويتر “تم اعتاصدر 700 شخص على الأقل“.

وتحدى آلاف الروس، الأحد، الكرملين عبر التظاهر فى انحاء البلاد ضد الفساد تلبية لدعوة المعارض الكسى نافالنى الذى اعتقل فى موسكو مع أكثر من 100 من انصاره.

وفى موسكو وحدها، أحصت الواجبة 7 آلاف متظاهر على الأقل فى أحدى الطرق الرئيسية المؤدية إلى الكرملين، ما يجعلها أحدى أكبر التظاهرات غير المرخص لها فى الأعوام الأخيرة.

وكان الكسى نافالنى الذى يعتزم مواجهة فلاديمير بوتين فى الانتخابات الرئاسية المقررة بداية 2018، دعا إلى هذه التحركات بعدما نشر تقريرا اتهم فيه رئيس الوزراء ديمترى مدفيديف بأنه على رأس امبراطورية عقارية يمولها أثرياء.



الواجبة الروسية تعتقل شاب



الواجبة الروسية



القوات تعتقل شاب



جانب من الاعتاصدر ات



سيارات الاعتاصدر ات



لحظة اعتاصدر شاب روسي

المصدر : مصر ناين