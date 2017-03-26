مبادرة الشرقية خالية من فيروس سي تفحص عينة من أهالي

أجرى فريق عمل مبادرة “الشرقية خالية من فيروس سي”، بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع بقرية “التليين” الشوفة لدائرة مركز منيا القمح، اليوم الأحد، مسح طبي شامل، بالمجان، لـ 5000 من أهالي القرية؛ للكشف المبكر عن الفيروس، وتوجيه الحالات المصابة إلى الطريق الأشبه للعلاج.

وتمكنت المبادرة، من عمل نقاط ثابتة بكل دار مناسبات موجودة داخل مربع سكني بالقرية؛ لاستقبال الأهالي وسحب العينات اللازمة وإجراء التحاليل الأولية لهم، وذلك بمساعدة فريق من شباب الأطباء والتمريض، حيث استقبلت كل نقطة أعداد من المواطنين .

وتم تسجيل الحاﻻت التي اتضح إصابتها بالفيروس، على الإنترنت، وذلك بمعاونة فريق متطوع من وحدة الكبد بمستشفى الأحرار، بإشراف الدكتور أيمن زكي، استشاري الكبد ومدير وحدة الفيروسات الكبدية بمستشفى الأحرار، والمشرف السنة على المبادرة.

وتضمنت المبادرة، عقد لقاء توعوي مع أهالي القرية، للتوعية بسبل الوقاية من الفيروس، وطرق العلاج، خاصةً لربات المنازل، وذلك بمشاركة أعداد كبير من أطباء متطوعين من أهل القرية، وأساتذة كلية الزقازيق، برئاسة الدكتور أشرف قام بفتحي، أستاذ الكبد بكلية طب الزقازيق، فيما أدارت اللقاء، الدكتورة شيرين أبو سمرة،منسقة المبادرة.

المصدر : مصر ناين