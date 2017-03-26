كوليبالى لـ جمهور الأهلي أنا جاى أسعدكم

وجه الإيفوارى سليمانى كوليبالى، مهاجم الأهلي، حديثه لجماهير المارد الأحمر، مؤكدا أنه لا يلتفت للانتقادات التى توجه له فى الفترة الحالية، وأن تركيزه منصب على الحصول على فرصة المشاركة مع الشياطين الحمر من أجل إسعاد الجماهير، قائلا: “بوعد الجماهير بالظهور بشكل جيد فور مشاركتى، وأتيت لإسعادكم”.

وأضاف كوليبالى، فى تصريحاته لقناة الأهلي، أن علاقته مع المدير الفنى حسام البدرى على ما يرام، لافتا إلى أنه ينتظر فرصة المشاركة فقط لإثبات إمكانياته والمساهمة فى الفوز بكل البطولات، مشيرا إلى أنه سعيد بالمشاركة فى اللقاء الودى أمام سكر الحوامدية، وأنه كان مهتما بإظهار مستواه أكثر من إحراز الأهداف.

المصدر : مصر ناين