القبض على تشكيل عصابى سرق محتويات فيلا بالمنيا

ألقت المؤسسات التأمينية، القبض على تشكيل عصابى، سرق محتويات فيلا، عبارة عن مؤسسات كهربائية وأبواب وشبابيك ملك لواء واجبة بالمعاش، بمدينة المنيا الجديدة، وأرشد المتهمون عن المسروقات.

تلقى اللواء فيصل دويدار مدير تأمين المنيا إخطار يفيد ضبط تلقى بلاغا من “عصام.ا” لواء واجبة بالمعاش، يفيد بسرقة فيلته الكائنة بالحى الثالث، المجاورة الأولى بالمنيا الجديدة، حيث قرر فى بلاغه قيام مجهولين بسرقة جميع محتويات الفيلا من مؤسسات كهربائية وهى عبارة عن أعداد 2 غسالة فول أوتوماتيك و2 بوتاجاز و2 غسالة أطباق، وجميع الأبواب والنوافذ الخشبية والزجاجية.

تم تشكيل فريق كشف بإشراف اللواء محمود عفيفى مدير إدارة الكشف الجنائي، وانتقل إلى موقع الفيلا الرائد هيثم ماهر معاون أول المباحث والنقيبان محمد مصطفى وكريم مجاور، وتبين أن الفيلا خالية من جميع محتوياتها وتوصلت جهود الكشف برئاسة العميدعبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، إلى تحديد مرتكبى الوقعة، وأماكن تواجدهم بقرية ريحانة بمركز أبوقرقاص، حيث كان يعمل اثنان من المتهمين بشركة المقاولات التى أسند أليها أعمال التشطيبات بالفيلا.

وبعد تقنين الإجراءات توجهت قوة تأمينية ضمت الرائد محمد رشدى رئيس المباحث والنقيب أحمد خلف معاون المباحث، إلى القرية وتم ضبط أفراد التشكيل العصابى وهم، “رضا.ج”، 26سنة و”ياسر.ش”، 41 سنة، و”فريد.م”، 45 سنة، و”شعبان.ذ”، 28 سنة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن المسروقات التى قاموا بنقلها بسيارة المتهم الأخير.

وقررت النيابة السنةة تحت إشراف المستشار عبد الرحيم عبد المالك المحامى السنة الأول لنيابات جنوب المحافظة، حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المصدر : مصر ناين