وزير الخارجية البريطانى يشن هجوما على جوجل بسبب المحتوى الارهابى

انتقد وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون شركات الإنترنت ومن أبرزها جوجل التى تحصل على المال فى المقابل المحتوى المتطرف، واصدر جونسون لصحيفة “صنداى تايمز” إن جوجل بحاجة إلى التوقف عن ربح الأموال من المواد المحرضة والعنيفة.

وعبر جونسون عن غضبه من ما تفعله جوجل ورد الفعل البطىء الذى اتخذته الشركة لوقف الدعاية الإرهابية وكتيبات التدريب.

كما اصدر ت وزير الداخلية “امبر رود” لصحيفة تليجراف أن شركات التكنولوجيا يجب أن تفعل المزيد بعد الهجوم الإرهابى على جسر وستمنستر والبرلمان الذى أسفر عن مصرع 4 أشخاص من بينهم ضابط واجبة وإصابة 12 آخرين.

وأضافت “رود” أن كل هجوم يؤكد الدور الذى يلعبه الإنترنت كقناة ووسيلة تحريض، ومنصة لنشر الايديولوجيات المتطرفة، مشيرة إلى أن الجهات التأمينية لا يمكنها فعل هذا الأمر وحدها، فهى بحاجة إلى مساعدة من شركات وسائل التواصل الاجتماعى شبه جوجل وتويتر وفيس بوك وتليجرام وورد و Justpaste.it. “

ودعا الوزيران هذه الشركات الى إظهار المزيد من المسؤولية الاجتماعية عندما يتعلق الأمر بالمحتوى الذى يعزز الإرهاب والتطرف.

المصدر : مصر ناين