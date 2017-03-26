حسين الإمام صانع البهجة فى مهرجان الشوارع الخلفية بالإسكندرية

رغم رحيل الفنان حسين الإمام إلا أنه سيكون حاضرا بمهرجان الشوارع الخلفية بالإسكندرية الذى سينطلق يوم 29 مارس ويستمر لمدة 4 أيام، فقد اختارت إدارة المهرجان فيلمه الأخير الذى قام بإخراجه “زى عود الكبريت” ليعرض ضمن البرنامج السينمائى بالمهرجان الذى يضم أفلاما من دول أخرى.

اختيار الفنان الراحل حسين الإمام وفيلمه الأخير للعرض ضمن فعاليات المهرجان جاء نتيجة كونه كان أحد أهم الفنانين الذين يصنعون البهجة فى الحياة بفنهم وبمجرد ظهورهم على الشاشة أو فى الحياة بشكل سنة.

سيعرض فيلم الفنان الراحل حسين الإمام “زى عود الكبريت” الذى قام بإخراجه وبطولته يوم الجمعة 31 مارس الساعة الواحدة والنصف بمركز الجزويت الثقافى بالإسكندرية.

المصدر : مصر ناين