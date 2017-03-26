مصرع زوجين إثر انقلاب سيارتهما فى ترعة الإبراهيمية بالمنيا

لقى زوجان مصرعهما غرقا، إثر تفجير إطار سيارة وانحرافها عن الطريق وسقوطها فى ترعة الإبراهيمية، بالطريق الزراعى مصر – أسوان، أمام عزبة مهران الشوفة لمركز ملوى بالمنيا، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال الجثتين والسيارة.

تلقى اللواء فيصل دويدار مدير تأمين المنيا إخطارا من العقيد هشام بشر رئيس فرع كشف جنوب، بسقوط سيارة بترعة الإبراهيمية شمال مدخل ملوى، وغرق شخص وزوجته، وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهرى وتمكنوا من انتشال الجثتين.

وانتقل العميد عصام محمد جمال مأمور مركز ملوى، لموقع الحادث، وتبين أنه أثناء قيادة “طه. ح 41″ سنة للسيارة رقم 728 ر ل، وكانت ترافقه زوجته ” نورا.م”، 35 سنة، طبية وكانا فى طريقهما إلى القاهرة وأمام عزبة مهران انفجر إطار السيارة مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة فى يد قائدها، وسقوطها فى ترعة الإبراهيمية ليقيا الزوجين مصرعهما غرقاً.

تم نقل الجثتين إلى مستشفى ملوى السنة، وتولى المستشار أحمد عثمان حلاوة رئيس نيابة مركز ملوى التحقيق فى الحادث، تحت إشراف المستشار عبدالرحيم عبد المالك، المحامى السنة الأول لنيابات جنوب المنيا.

المصدر : مصر ناين