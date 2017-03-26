الخرطوم تفتح ممرات انسانية لمساعدة جنوب السودان

أعلن السودان الأحد أنه سيقام بفتح “ممرات إنسانية” لإيصال مساعدات إنسانية إلى الآلاف فى جنوب السودان الذى تضرب المجاعة مناطق فيه.

وأعلنت نظام جنوب السودان فى فبراير حالة المجاعة فى مناطق عدة. واصدر ت منظمات شوفة للأمم المتحدة إن الخطر يطاول أكثر من مئة ألف شخص.

واصدر ت المفوضية السودانية للمساعدة الإنسانية فى بيان إن “النظام السودانية وافقت على قام بفتح ممرات إنسانية للأشخاص المتأثرين بالمجاعة فى الوحدة وبحر الغزال”، الولايتين فى جنوب السودان.

وأظهر ت المفوضية أن هذا الممر سيستخدم لإيصال المساعدة من مدينة العبيد فى فى منتصف السودان إلى مدينة بنتيو فى ولاية الوحدة، لافتة إلى أن الرئاسة السودانية أمرت بتسليم عشرة آلاف طن من المساعدات عبر الممر.

ورحبت الأمم المتحدة بقرار النظام السودانية مؤكدة أن هذا الأمر يظهر “التزام” الخرطوم بمساعدة سكان جنوب السودان.

المصدر : مصر ناين