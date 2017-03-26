اتحاد الثقافة الرياضية يكرم أمهات الحضري وتريزيجيه والأحمر

يقيم الاتحاد المصرى للثقافة الرياضية، برئاسة الإعلامى أشرف محمود، بكره الإثنين، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة احتفالا لتكريم أعداد من أمهات أبطال ونجوم الرياضية المصرية على هامش الاحتفال بـ”عيد الأم”.

وسيتم تكريم أمهات النجوم عصام الحضرى حارس المنتخب الوطنى، ومحمود حسن “تريزيجيه” المحترف فى موسكرون البلجيكى، وأحمد الأحمر نجم كرة اليد، والبطل البارالمبى طارق مصطفى وهدان، ووالدة نجمة منتخب مصر للكرة الشاطئية دعاء غباشى، وبطلة التايكوندو سهام الصوالحى، والبطلين الأوليمبيين: سارة سمير ومحمد إيهاب الحائزين على برونزيتى المركز الثالث فى مسابقة رفع الأثاصدر بدورة الألعاب الأولمبية “ريو دى جانيرو”.

كما سيتم تكريم أعداد من الأمهات الرياضيات المثاليات فى الاتحادات الصنف ية، وهن: الدكتورة حياة خطاب أم الأبطال البارالمبيين، متحدى الإعاقة، والدكتورة عبلة غندر أم الرياضيين فى اتحاد الشركات، والدكتورة ماجدة إسماعيل الأستاذة بكلية التربية الرياضية، ومن وزارة الرياضة هدى أيوب وكيل الوزارة، والدكتورة أمل جمال وكيل الوزارة، إلى جانب تكريم الأمهات المثاليات فى قطاع الإعلام، هناء حمزة، والإذاعيتين نجلاء عبد البر، وميرفت ورشانة، والناقدة الرياضية هناء كامل.

المصدر : مصر ناين