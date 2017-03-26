محافظ سوهاج تقيم أداء مكاتب تموين بالمحافظة

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، أنه في إطار تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء ،بشأن تيسير أداء الخدمات الحكومية لجمهور المواطنين ،قامت إدارة التطوير وتقييم الأداء بمديرية التنظيم والإدارة بسوهاج ،بالمشوفة الميدانية لقييم أداء ثلاث مكاتب تموين بسوهاج هي ” مكتب تموين بندر أول سوهاج ـ إدارة ومكتب تموين مركز ومدينة طهطا ، إدارة مكتب تموين أول مركز ومدينة المراغة ” .

وأكد المحافظ موافقته علي تقرير المشوفة والتوصية ،بضرورة العمل علي إعادة ترتيب الإسكان الإداري ،لمكتب تموين وبندر سوهاج وتوفير أماكن انتظار للمواطنين ،لمنع التكدس أمام مدخل البيانات علي الكمبيوتر، والعمل علي تخصيص مكان آمن ومنظم لحفظ الملفات ، وقيام مديرية تموين سوهاج بتوفير المبالغ المالية اللازمة لصيانة دورة المياه للمكتب ، وكذلك قيامها بدراسة المدة الإيجارية المتبقية لمبني إدارة تموين مركز ومدينة طهطا ،وتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لترميم وتهيئة المبني ،وتوفير بيئة العمل الملائمة للسنةلين والمواطنين .

وكذلك ضرورة العمل علي تنظيم الاسكان الإداري ونظافة مكتب تموين أول المراغة ،وحفظ الملفات بمكان آمن وصيانة دورة المياه والمداومة علي نظافتها وتوفير مكان لإنتظار المواطنين .

وكلف عبد المنعم مديرية التموين بسوهاج ،بدراسة أسباب تأخر عملية طباعة البطاقات الذكية ” لبطاقات بدل فاقد أو تالف ” ،ومحاولة الوصول لحل مشكلة التأخير، بالتعاون مع الشركة المصدرة للبطاقات لتخفيف العبء عن كاهل الموطنين ، ودراسة شكاوي البطاقات المكررة.

كما أعلن المحافظ عن بدء الوحدة المحلية لحي غرب ،القيام بأعمال الرصف بمنطقة المدينة الطبية بطول 3000 متر، وبتكلفة قدرها 300 ألف جنيها، يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة للتنمية الشاملة وخدمة المواطنين.

وأضاف أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لحي غرب ،أنه تم رمي تربة الأساس وتسويتها لرمي طبقة الأسفلت ،وذلك بإستخدام معدات الوحدة المحلية وسيتم الانتهاء منها خلال الايام القادمة، كما تم البدء بأعمال ترميم 500 متر طولي للأرصفة والبلاط والبلدورات بالمنطقة ،وبتكلفة 340 ألف جنيها وذلك بعد أن تم الإنتهاء من أعمال مأخذ مياه مدينة سوهاج الجديدة.

المصدر : مصر ناين