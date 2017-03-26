الأهلي يهزم بوعريج الجزائرى / ويتأهل لنهائى بطولة أفريقيا للطائرة

تأهل فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلي بقيادة مديره الفنى محمد مصيلحى إلى نهائى البطولة الأفريقية المقامة فى تونس، بعد الفوز على بورج بوعريج الجزائرى بنتيجة 3 /1 فى دور نصف النهائى .

وكان الفريق الأحمر قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على السجون الكينى بثلاثية نظيفة، فى دور ربع النهائى الخميس الماضى، فيما تأهل برج بوعريج بعد الفوز بنفس النتيجة على فاب الكاميرونى.

وتضم قائمة فريق الأهلى كلاً من: حسام يوسف وكريم فرج وأحمد قطب وأحمد سعيد والمحترف الأوكرانى رسلان، ومحمد عبد المنعم وأحمد حمادة وأحمد عبد العال وعبد اللطيف عثمان ومحمد عادل، وعبد الحليم عبو، ومحمد رمضان وشريف سعيد ومحمد معوض، ويرأس البعثة محمد جمال هليل رئيس مجلس الإدارة.

المصدر : مصر ناين