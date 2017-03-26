الفرنسى سيباستيان ديسابر مرشح لتدريب الزمالك

دخل الفرنسى سيباستيان ديسابر دائرة المرشحين لتدريب نادى الزمالك، خلفاً لمحمد حلمى، حيث سبق وعمل فى الوداد المغربى والترجى التونسى بالإضافة إلى القطن الكاميرونى.

كما تعاقد الوداد المغربى مع ديسابر من قبل فى منصب المدير الرياضى، وقاد الوداد مع محمد سهيل فى المباراة التى فاز فيها الفريق على الزمالك، بخمسة أهداف فى المقابل هدفين، فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا بالسنة الماضى.

ويفاضل مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور بين أعداد من المدربين الأجانب، فى مقدمتهم آلان جريس والبرتغالى ايناسيو ومواطنه ريكاردو سابينتو.



يُذكر أن سيباستيان ديسابر قد رُشح من قبل لتولى تدريب الزمالك عندما رحل أحمد حسام ميدو من القيادة الفنية للفريق، وطلب وقتها الحصول على 50 ألف دولار شهرياً لتدريب للفريق، كما كان قريبا من تدريب نادى سموحة سنة 2014، قبل أن يتراجع مجلس إدارة النادى السكندرى عن إتمام التعاقد بجانب ترشيحه من قبل لتولى تدريب الأهلي فى شهر يناير من السنة الماضى.





المصدر : مصر ناين