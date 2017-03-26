العاهل الأردنى يزور واشنطن بعد القمة العربية لمناقشة التحديات الأمنية

اصدر وزير الدولة الأردنى، لشؤون الاعلام محمد المومنى، الأحد، إن الملك عبد الله الثانى سيزور واشنطن بعد أيام من انتهاء القمة العربية لإجراء مباحثات مع المسؤولين الأمريكين حول التحديات التأمينية المختلفة التى تواجه الدول العربية.

واصدر المومني، وهو أيضا الناطق الرسمى باسم النظام الأردنية، فى مؤتمر صحفى “عندما تنعقد القمة على مستوى القادة سوف يتسلم الملك (عبد الله الثاني) رئاسة القمة وبعد ذلك بأيام سوف تكون هناك زيارة رسمية للملك للعاصمة الأمريكية واشنطن وبطبيعة الحال سوف يكون هناك ليس فقط كملك للمملكة الأردنية الهاشمية بل أيضا كرئيس للقمة العربية“.

وأضاف أنه “بطبيعة الحال سيكون هناك نقاش لأهم التحديات التى تواجه الأمة العربية بما فى ذلك مركزية القضية الفلسطينية والموضوع المرتبط بالقدس والتحديات الامنية المختلفة التى تواجه الأمة العربية فى هذه المرحلة: موضوع خطر التطرف والارهاب وكيفية التغلب على خطر التنظيمات الإرهابية بالإضافة إلى العديد من النزاعات التى تواجه الاقطار والأمة العربية“.

المصدر : مصر ناين