بالصور محافظ مطروح يدعم الأفكار التنموية خلال لقائه الشباب لخدمة الأهالى

أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، أن لقاءه الدورى مع شباب مطروح، يأتى تنفيذا لتوجيهاته الرئيس عبد الفتاح السيسى، واهتمامه بالشباب باعتبارهم طاقة الوطن التى يجب استغلالها من اجل البناء والعمل ورفعة الوطن، بطاقاتهم وأفكارهم الطموحة والبناءة نحو مستقبل أفضل لهم وللأجيال المقبلة، مع الموافقة على المقترحات الهادفة وتلبية مطالب الشباب بقرارات ناجزة، تستطيع تحقيق طموحاتهم ومقترحاتهم الجادة التى تناسب طبيعة محافظة مطروح، مع مناقشة أفكارهم وتعديل المغلوط منها والاستفادة من الخبرات السابقة كهدف أساسى للمؤتمر.

جاء ذلك خلال مؤتمر شباب مطروح الثانى، برئاسة محافظ مطروح وحضور السيد الإمام السكرتير السنة ورئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح وأعداد كبير من شباب المحافظة والعمد والمشايخ ومسئولى المحافظة.

ووافق اللواء علاء أبو زيد، خلال اللقاء، على أعداد من المقترحات واتخاذ قرارات فورية بشأنها، من بينها دراسة المشروعات الصغيرة التى طرحها الشباب وإمكانية دعمها ومدى الاستفادة منها وتحقيقها لعائد اقتصادى للمحافظة.

ووجه محافظ مطروح، لمديرية التربية والتعليم بالاهتمام بقضية تسرب الفتيات من التعليم، مع دراسة كافة المقترحات التى تم طرحها بالمؤتمر لمعالجة تسرب الفتيات من التعليم فى التجمعات والقرى الصحراوية، بعمل مكان خاص لتعليم الفتيات مع احترام العادات والتاصدر يد.

كما وجه المحافظ، لمديرية الصحة والتربية والتعليم لدراسة إنشاء فصل تعليمى للتمريض بمستشفى الضبعة، ودراسة النزول بمجموع طالبات الإعدادية للالتحاق بمدرسة التمريض بمطروح.

وشدد محافظ مطروح على ضرورة مراجعة وتطهير خزانات المياه بجميع مدارس المحافظة بصفة دورية حفاظا على صحة الطلاب، مع الالتزام بقرار وزير التربية والتعليم على مستوى محافظات الجمهورية بوقف الوجبة المدرسية حفاظا على سلامة أبنائنا الطلاب.

وكلف المحافظ مديرية الشباب والرياضة، بعرض موقف تخصيص أرض نادى المصرى الرياضى بالسلوم واتخاذ الإجراءات اللازمة، لتجديد التخصيص والإعتمادات المالية اللازمة لإنشائه بعد توقفه منذ سنة 2006، واختيار 10 شباب من كل مركز بإجمالى 70 شابا لحضور المؤتمر الدولى للسياحة بسيوة نهاية الأسبوع الجارى، كذلك.

وصدق المحافظ على تخصيص 500 تذكرة لشباب مطروح، لحضور مباراة مصر وتوجو يوم 28 مارس بإستاد برج العرب بالإسكندرية.



محافظ مطروح يدعم الأفكار التنموية خلال لقائه بالشباب (1)

محافظ مطروح يدعم الأفكار التنموية خلال لقائه بالشباب (2)

محافظ مطروح يدعم الأفكار التنموية خلال لقائه بالشباب (3)

محافظ مطروح يدعم الأفكار التنموية خلال لقائه بالشباب (4)

محافظ مطروح يدعم الأفكار التنموية خلال لقائه بالشباب (5)

المصدر : مصر ناين