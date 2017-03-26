القبض على شقيقين بحوزتهما طربة حشيش بالإسماعيلية

تمكنت الإدارة السنةة لمكافحة المخدرات لمنطقة القناة وسيناء من القبض على شقيقين أحدهما موظف والآخر سائق بحوزتهما 14 طربة حشيش لبنانى ومبلغ مالى أثناء تواجدهما بشارع المعاهدة بالقنطرة غرب بالإسماعيلية.

كانت معلومات سرية وردت للواء حسن عبدالرسول مساعد مدير الإدارة السنةة لمكافحة المخدرات لمنطقة القناة وسيناء، مفادها قيام كل من المتهم “عيد. س. س” 43 سنة موظف وشقيقه “عبدالله” 56 سنة سائق مقيمين القنطرة غرب بالاتجار فى مخدر الحشيش متخذين شارع المعاهدة بالقنطرة غرب مسرحا لمزاولة نشاطهما فى تجارة المخدرات.

وبعرض المعلومات على اللواء أحمد عمر مدير الإدارة السنةة لمكافحة المخدرات ووكيليه اللواءان محمد ثروت وأحمد عبدالكريم أمروا بسرعة رصد تحركات المتحرى عنهما وضبطهما وما بحوزتهما من مخدرات وتقديمهما للنيابة السنةة.

وبإجراء التحريات السرية أثبتت صدق المعلومات وتم إعداد عدة أكمنة للإيقاع بالمتحرى عنهما وضبطهما وبحوزتهما المخدرات.

وتمكن العميد محمد سلامة رئيس منطقة مكافحة المخدرات بالإسماعيلية وشمال سيناء والعقيدين مفيد فوزى وعصام جبر والرائدان على عبدالنبى وإسلام حافظ والنقيب أحمد المحمدى الضباط بالإدارة من ضبط المتحرى عنهما فى أحد الأكمنة التى أعدت لهما بشارع المعاهدة بالقنطرة وبحوزتهما ( 14 ) طربة لمخدر الحشيش تزن حوالى ( 2.5 كيلو جرام )، و( 2 ) هاتف محمول، مبلغ مالى 2900 جنيه وسلاح أبيض.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه عملية الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار وأضافا أنهما كانا يستعدان لتسليم المخدرات لأحد زبائنهما إلا أن يقظة ضباط مكافحة المخدرات أجهضت مخططهما.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة السنةة لتتولى التحقيق.