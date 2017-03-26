الشرطة البريطانية تعتقل شخصا آخر فى إطار التحقيق فى الهجوم على البرلمان

أعلنت واجبة العاصمة البريطانية لندن أنها اعتقلت رجلا عمره 30 سنةا فى مدينة برمنجهام بفى منتصف انجلترا فيما يتعلق بالهجوم الذى وقع على البرلمان الأسبوع الماضى وذلك “للاشتباه بتحضيره لأعمال إرهابية.”

واصدر ت الواجبة فى بيان إنها اعتقلت 12 شخصا منذ الهجوم الذى وقع يوم الأربعاء عندما قتل خالد مسعود المولود فى بريطانيا أربعة أشخاص قبل أن يتم قتله بالرصاص. ولكن الواجبة اصدر ت إن تسعة أُفرج عنهم دون أى إجراء.

المصدر : مصر ناين