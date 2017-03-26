بالصور محافظ البحيرة تزور دار المسنين بدمنهور وتقدم الهدايا لهم

زارتالباشمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة دار المسنين بالأبعادية بدمنهور بمناسبة الاحتفال بأعياد الأسرة والأم، وقدمت الهدايا والحلويات والمبالغ المالية والأدوية لـ 61 من المسنين والمسنات ونزلاء دار السعادة.

رافقالباشمهندسة المحافظ فى الزيارة اللواء مجدى عنانى السكرتير السنة واللواءالسيد سعيد السكرتير المساعد و حسنى البشيشى ـ وكيل وزارة الشئون الإجتماعية ودعاء قنديل ـ عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية .



جانب من زيارة المحافظ



زيارة محافظ البحيرة لدار المسنين



محافظ البحيرة تقدم الهدايا للمسنين



محافظ البحيرة مع المسنين

المصدر : مصر ناين