مصرع فلاح فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال فى أسيوط

لقى فلاح مصرعه، اليوم الأحد، فى مشاجرة ل لهو الأطفال بقرية كوم اسفحت الشوفة لمركز صدفا بأسيوط.

وكان اللواء عاطف قليعى مدير تأمين أسيوط قد تلقى إخطارًا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية يفيد مصرع “عبد الرازق ت. م” 40 سنة فلاح فى مشاجرة مع “مدحت م. م” 41 سنة فلاح.

وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف وضباط المباحث إلى مكان الواقعة، وبإبلاغ النيابة السنةة، وتم نقل القتيل إلى مشرحة مستشفى صدفا المركزى، وتم تحرير المحضر اللازم وتكثيف فريق كشف لضبط الجانى.

المصدر : مصر ناين