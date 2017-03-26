إيهاب لهيطة المنتخب خارج أجواء أزمات مجلس الجبلاية

أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطنى، أن الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة الأرجنتينى كوبر، نجح بجدارة فى إبعاد المنتخب عن أجواء أزمات مجلس إدارة اتحاد الكرة، ومشكلة حل المجلس من عدمها، وهو أمر طبيعى يحدث دائما مع المنتخبات منذ مجلس جمال علام، الذى كان يقود الجبلاية قبل المجلس الحالى.

واصدر لهيطة، فى تصريحات لبرنامج “خاص مع سيف” الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر على قناة “ON SPORT“ إن المنتخب الوطنى مقبل على مباراة مهمة أمام منتخب تونس فى يونيو المقبل، وبعدها مباراتى أوغندا فى تصفيات كأس العالم، والجهاز الفنى طلب من اللاعبين نسيان ما تحقق فى الجابون لأنه أصبح ماضيا وانتهى، والعمل الآن على هدفين، كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية 2019.

المصدر : مصر ناين