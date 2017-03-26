أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الأحد / /

شهد نادى الإسماعيلى اليوم الأحد 26 / 3 / 2017 العديد من الأخبار المهمة، والتى جاء فى مقدمتها، الإسماعيلى يفوز على النوبى وديا بستة أهداف نظيفة استعداد للمقاصة، والجهة الإدارية تطالب المجلس الحالى بتنفيذ قرار شطب عضويات المتعثرين عن سداد الاشتراكات، والدخول فى مفاوضات مع لاعب فى منتصف طلائع الجيش السابق.

تغلب الإسماعيلى على نظيره النوبى بستة أهداف نظيفة فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين عصر اليوم على ملعب استاد الإسماعيلية ضمن الاستعداد لمباراته امام المقاصة بالأسبوع الـ23 من عمر مسابقة الدورى السنة.

أرسلت مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية خطابا إلى نادى الإسماعيلى صباح اليوم الأحد، لتوضيح اللغط الذى أثير بشأن إبطال قرار مجلس الإدارة السابق برئاسة العميد محمد أبو السعود والخاص بشطب عضويات الأفراد المتعثرين عن السداد لمدة 3 سنوات.

دخل مسئولو نادى الإسماعيلى فى مفاوضات مع على محمد أحمد لاعب فى منتصف طلائع الجيش الصاعد، للانتاصدر إلى صفوفه خلال فترة الانتاصدر ات الصيفية المقبلة.

أكد أبو طالب العيسوى مدرب سنة الإسماعيلى أن خماسى فريق الشباب مواليد 2000 سيدعمون فريقه خلال المباراة الودية أمام النوبى والمقرر لها عصر اليوم الأحد لاختبارهم تمهيدًا لاختيار الأفضل منهم للاستمرار مع الفريق الأول.

المصدر : مصر ناين