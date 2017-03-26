السعودية تفرض حظرا مؤقتا على استيراد الدواجن من ولاية تنيسى الأمريكية

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية إن السعودية فرضت حظرا مؤقتا على استيراد الطيور الحية وبيض التفقيس والصيصان من ولاية تنيسى الأمريكية بعد رصد صنف من انفلونزا الطيور شديد الضراوة بالنسبة للطيور الداجنة فى تلك الولاية.

وكانت وزارة الزراعة فى تنيسى قد اصدر ت هذا الشهر إنه تم اكتشاف إصابة سربين من الدجاج التجارى بسلالة إتش7إن9 الشديدة العدوى من انفلونزا الطيور.

واصدر ت الوزارة فى بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إن هذا الحظر فُرض وفقا لتحذير أصدرته المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وسيظل ساريا “إلى حين التأكد من خلوها من المرض .”

المصدر : مصر ناين