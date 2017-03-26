إحالة مدير تعليم ابتدائى بالمنصورة للتحقيق بعد ضبط استمارات مختومة على بياض

أصدر على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية قررا بإحالة كل من مدير التعليم الابتدائى بإدارة شرق التعليمية والمسئول عن الختم الخاص بشعار الجمهورية للتحقيق وإبعادهم عن وظيفتهم، جاء ذلك عقب ضبط استمارة لامتحانات الشهادة الابتدائية موقع عليها وبه ختم شعار الجمهورية على بياض بدون أى بيانات مدون عليه وقبيل بدء الامتحانات.

وبالفحص المبدئى وبعد مراجعة بعض الأوراق قرر وكيل الوزارة استبعاد عادل ا. ح. مدير إدارة التعليم الابتدائى بإدارة شرق المنصورة التعليمية وإحالته للتحقيق، ومعه مسئولة الختم بالإدارة، وذلك لاستغلاله خاتم شعار الجمهورية الخاص بإدارة التعليم الابتدائى بإدارة شرق المنصورة التعليمية بتوقيعه واعتماد خاتم الشعار على عدة استمارات التقدم لامتحانات الصف السادس الابتدائى على بياض بدون أى بيانات خاصة بالطالب المتقدم أو المدرسة المتقدم منها لأداء الامتحان.

وقد تم تشكيل لجنة مكونة من عصام السيد وكيل الإدارة، وجمال الخولى الموجه الأول المالى والإدارى، ومحمد الوصيف محقق قانونى، وعلى أبو ليلة – عضو مشوفة المدير السنة، و كان قد تم إرسال صور بالبريد لكل من وكيل الوزارة وعدة صور لمدير سنة إدارة شرق المنصورة التعليمية.

المصدر : مصر ناين