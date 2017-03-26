رسميا عودة الـ status القديم لتطبيق واتس آب

بعدما طرحت واتس آب مؤخرا ميزة الحالة الشخصية status الجديدة للمستخدمين والتى جاءت فى شكل مشابه لقصص أنستجرام، إذ أصبحت تمتلك خانة منفصلة تسمح للمستخدم بوضع الصور والفيديوهات، وهو ما أثار استياء الكثير من المستخدمين، عاد من جديد الشكل التقليدى لرسالات الحالة status مرة أخرى للمستخدمين، لكن مع الإبقاء على الشكل الجديد أيضا فى نفس الوقت من خلال التحديث الجديد الذى وصل للكثير من مستخدمى أندرويد ابتداءً من اليوم.

ووفقا لما تم رصده على بعض حسابات المستخدمين، فقد ظهرت رسائل الـ status القديمة، حيث يمكن العثور عليها تحت إعدادات ملف التعريف الخاص بالمستخدم، والمدرجة تحت خانة “المعلومات ورقم الهاتف”، ويبدو أن واتس آب قررت تحويلها إلى ميزة أكثر بساطة، فلا يحتاج المستخدم تغيرها بشكل كبير شبه ما كان فى السابق، ويجرى حاليا وصول هذه الميزة إلى المستخدمين بشكل تدريجى، كما يمكن الوصول إليها من خلال الدخول إلى إعدادات الحساب ومنها اختيار الملف الشخصى، لتظهر آخر رسالة حالة قد وضعها المستخدم وبمجرد الضغط عليها يمكن تغييرها بسهولة.

المصدر : مصر ناين