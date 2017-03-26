مرشح لرئاسة فرنسا سأتخذ مبادرة للاعتراف بدولة فلسطين حال انتخابى

تعهد المرشح الرئاسى لليمين الفرنسى بنوا هامون باتخاذ مبادرة للاعتراف بدولة فلسطين حال انتخابه رئيسا للبلاد، معتبرا أن ذلك هو السبيل الوحيد لضمان استمرارية وتأمين اسرائيل.

واصدر بنوا هامون فى لقاء أجراه اليوم الأحد، مع قناة “بى إف إم تى في” الإخبارية: “واجبنا التاريخى هو ضمان ديمومة وتأمين الكيان الصهيونى … إلا أن أحد المفاتيح لإنهاء العداء الإقليمى تجاه الكيان الصهيونى هو إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومستدامة“.

وأكد المرشح الرئاسى أن مواصلة الأنشطة الاستيطانية تثير شكوكا حول هذا الأفق، مؤكدا: “لا يمكن أن نتحدث عن حل الدولتين ثم نرى أنه يبتعد أكثر لأن المجتمع الدولى لا يتحمل مسؤولياته“.

ويذكر أن بنوا هامون كان- مع نواب آخرين- من المدافعين عن تبنى الجمعية الوطنية فى ديسمبر 2014 قرارا غير ملزم يدعو النظام الفرنسية إلى الاعتراف بدولة فلسطين.

المصدر : مصر ناين