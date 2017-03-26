بالصور الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تنفى تعرض محطتى كيما

نفىالباشمهندس رفعت إسماعيل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، لـ”اليوم السابع”، ما تداولته مواقع الأخبار عن رفضه استلام محطتى كيما 1و2 من شركة المقاولين العرب المسئولة عن تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بهما، وأن محطة كيما1 تعرضت للغرق عقب يوم واحد من جولة وزير الإسكان، مؤكداً أنه لم يدل بأى تصريحات فى هذا الشأن.

وكشفالباشمهندس يوسف حلمى، مدير فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف بأسوان، أن تكليف الرقابة الإدارية بتشكيل لجنة من كلية الهندسة بكلية أسوان لمشوفة الملاحظات الفنية للمحطة قبل استلامها، هو إجراء روتينى يتم قبل استلام أى مشروعات كبرى، وكلفت الرقابة الإدارية كلية أسوان به قبل زيارة وزير الإسكان بأسبوع كامل، وهو ما يؤكد عدم صحة ما نشرته بعض المواقع الإخبارية.

وأظهر الباشمهندس يوسف حلمى، أن محطتى كيما1 و2 يمران حالياً بمرحلة التشغيل التجريبى، تمهيداً لافتتاحها بنهاية شهر مارس الجارى ولا يوجد عوائق كبيرة لمنع تشغيل المحطة فى موعدها، مؤكداً أن العيوب التى قد تظهر فى التشغيل حالياً لا تؤثر على عمل المحطتين.



بوابة محطتا كيما أسوان



مواسير نقل مياه الصرف الصحى



أحواض الصرف الصحى بالمحطة



أحواض المعالجة بالمحطة



أحواض المعالجة بالمحطة



محطة كيما 2