القضاء الإدارى يقضى بإلغاء قرار شطب ممدوح عباس من نادى الزمالك

قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد ، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق، يطعن فيها على قرار رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الحالى بشطب عضويته من النادى، ووقف تنفيذ قرار الشطب.

واصدر عباس فى دعواه التى حملت رقم 8410 لسنة 69 قضائية، أنه كان يرأس النادى لفترات متأعدادة منتخبًا تارة ومعينًا تارة أخرى، لما وجدته فيه الدولة القدرة على قيادة النادى، إلا أنه تعرض للتنكيل، وشطب اسمه من عضوية النادى وحذف صورته من قائمة رؤسائه.

المصدر : مصر ناين