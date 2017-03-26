الرئيس الجزائرى يؤكد استعداده لتعزيز علاقات بلاده مع بنجلاديش

أكد الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة استعداده للعمل من أجل تعزيز العلاقات التى تربط بين بلاده وبنجلاديش فى مختلف المجالات.

واصدر بوتفليقة – فى برقية تهنئة بعثها إلى رئيس جمهورية بنجلاديش محمد عبد الحميد ـ اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى الـ 46 لاستقلال بلاده – :”يسعدنى وجمهورية بنجلاديش تحتفل بالذكرى السادسة والأربعين لاستقلالها أن أتقدم إليكم باسم الجزائر شعبا ونظام وأصالة عن نفسى بأحر التهانى وأخلص التمنيات لكم بموفور الصحة والهناء وبمزيد من التقدم والرقى لشعب بنجلاديش الشقيق“.

وأضاف “أغتنم هذه الفرصة لأنوه بجودة علاقات الأخوة والتضامن التى تربط البلدين ، ولأجدد لكم استعدادى التام للعمل سويا معكم من أجل تعزيز علاقاتنا الثنائية فى مختلف المجالات بما يعود بالنفع على بلدينا وعلى شعبينا الشقيقين“.

المصدر : مصر ناين