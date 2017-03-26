بالصور فنى بنك دم بالشرقية ينقل أكياس مجهولة لمريض

شهد مستشفى أبوحماد المركزي بالشرقية، جريمة كبرى، حيث رفض فنى بنك الدم بالمستشفي صرف أكياس الدم، لأسرة طفل مريض لإنقاذ لحياته، مدعيا “فساد أكياس الدم المنصرفة من الوزارة “، وقام بعمليه نقل دم من المتبرعين فى المقابل 250 جنيها دون فحوصات.

وحرر الدكتور محمد عيد أخصائي العظام بالمستشفى، محضر إثبات حالة، يفيد أنه خلال نوبجتية استقبال ، دخل طفل مريض يدعى أحمد ع ا 3 سنوات والمقيم بقرية الحلمية، وقرر الطيب صرف دم له لمعاناته من الأنيميا، و بتوجههم لبنك الدم، أخبرهم الفني، أنه فاسد و” مركون” بالثلاجة منذ اكثر من 15 يوما، والأفضل للطفل نقل دم طازج من أحد المتبرعين، وقام بتحصيل مبلغ 250 جنيها منهم فى المقابل إجراء نقل دم من المتبرع للطفل.

وأضاف لـ “اليوم السابع” ، أن الفني ” م . ا ” قام بتزوير الرقم الكودي لكيس الدم على تذكرة الطفل لتقنين الوضع، إلا أن الممرضة اكتشفت أن الكيس المدون رقمه تم صرفه لطفل آخر قبل ذلك، ورفضت الممرضات مخالفة تعليمات الطبيب ومخالفة القانون بتركيب دم مجهول المصدر للطفل، فقام الموظف بشطب رقم كيس الدم المزور وقام بكتابة عبارة لا يوجد دم من نفس الفصيلة على التذكرة، وبالتحقيق تبين وجود 7 أكياس من نفس الفصيلة آخر اليوم من اصل 12 كيس تسلمها الفنى.



تذكرة دخول المريض



3تقرير الطبي



تقرير صرف كبس الدم



محضر اثبات حاله

المصدر : مصر ناين