كوبر باب المنتخب مفتوح أمام باسم مرسى بشرط

أكد الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، أن باب الانضمام للمنتخب مفتوح أمام باسم مرسى مهاجم الزمالك، بواجب تألقه مع ناديه قائلاً: “ليس هناك مشكلة شخصية مع أحد اللاعبين ولا أغلق الباب أمام أحد، فالأهم مصلحة منتخب مصر”.

وأضاف كوبر فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج “خاص مع سيف” عبر قناة “On Sport” مع الإعلامى سيف زاهر، أن مستوى اللاعبين فقط يحكم اختياراته، مؤكداً أن الاتحاد المصرى لكرة القدم يقدم له كل الدعم والمساندة للمنتخب.

وأشار كوبر إلى المعسكر الحالى فرصة لرؤية الوجوه الجديد فى ودية توجو قبل مواجهة تونس، فى تصفيات أمم أفريقيا 2019، مضيفاً أن بطولة الأمم الأفريقية بالجابون رفعت سقف الطموحات فى المرحلة المقبلة.

المصدر : مصر ناين