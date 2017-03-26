بالصور تكريم ١٤٧ سيدة بجامعة بنها خلال الاحتفال بالأمهات المثاليات

نظمت كلية بنها اليوم احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات من أمهات شهداء القوات المسلحة والواجبة والأمهات الرئدات وأمهات الطلاب من متحدى الإعاقة وأمهات الطلاب المتميزين فى الكلية ، والأمهات من أعضاء هيئة التدريس والإداريات والسنةلات بالكلية وكلياتها الخمسة عشرة ومستشفيات بنها الجامعية والأمهات الرائدات فى أعداد من المهن بمحافظة القليوبية.

بدأت الاحتفالية بتكريم الأمهات الرائدات أول من تولين مناصب متميزه فى الكلية ومحافظة القليوبية وهن الدكتورة سهير شعراوى أول نائب رئيس كلية والدكتوره صفاء مصطفي أول عميده لكلية زراعة مشتهر وأمينه أنور أول أمين سنة للجامعه ونجوى العشيرى أول رئيس لمركز ومدينة بنها، كما تم تكريم 13 أم وزوجة لشهداء القوات المسلحة، وتكريم 7 أمهات وزوجات لشهداء الواجبة، بالإضافة إلى تكريم 38 موظفة وسنةله بالجامعه وكلياتها، وتكريم 13 عضو هيئة تدريس، بجانب تكريم 21 من أمهات الطلاب المتفوقين بالكلية ، وتكريم 48 أم لذوى متحدى الإعاقه، كما تم تكريم الأمتان المثاليتان على مستوى محافظة القليوبية، وتم تكريم أول سائقة تاكسى بالقليوبية، وقد بلغ أعداد المكرمات 147 سيده.

وفي كلمته التى ألقاها فى الاحتفالية بحضور الدكتور جمال إسماعيل نائب رئيس الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور هشام أبوالعينين نائب رئيس الكلية للدراسات العليا والبحوث، أكد الدكتور السيد القاضة رئيس كلية بنها على أن أمهات المصريين هن صانعات الرجال، وحى كل أم فقدت أبنها وكل زوجه فقدت زوجها وقدم لهن أيات التقدير والاحترام، واصدر القاضى: إن قلوبنا تنفطر حزناً على شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم حتي يتحقق الاستقرار للوطن والأمان لنا، واصدر إن الأم والزوجه التي قدمت لنا بطلاً ضحى بحياته ودمه ووقف أمام رصاص الغدر والإرهاب، الى أن ننعم بعيشه تأمينه، هن تاج على رؤوسنا نفخر بهن ويستحقين كل الحب والرعاية والاهتمام.

وأعلن القاضى في استجابة لتوجيهات الرئيس السيسى بالاهتمام بتوفير كافة أوجه الرعاية للمرأه السنةلة، فقد تم اتخاذ قرار يلزم كل كلية من كليات الكلية الخمسة عشرة بإنشاء دور حضانه لرعاية أبناء السنةلات بها، كما أعلن عن تنظيم معارض ولقاءات دورية للمحاربين القدماء بكلية بنها.

وقدم القاضى الشكر والعرفان لقواتنا المسلحة ولجهاز الواجبة المصرية لدورهم وتضحياتهم المستمره بصفه يوميه، الى أن ننعم بالتأمين، واصدر القاضى يجب أن نرد هذه التضحيات بالعمل الجاد ونبذ الخلافات والابتعاد عن الفتن.



جانب من التكريم

جانب من الحضور

رئيس جامعه بنها خلال الاحتفال

المصدر : مصر ناين