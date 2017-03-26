محافظ مطروح يكشف تفاصيل مؤتمر سيوة لتوقيع عقود استثمارية بنهاية الأسبوع

كشف اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، اليوم الأحد، تفاصيل المؤتمر الذى سيعقد فى واحة سيوة، على مدار 3 أيام نهاية الأسبوع الجارى، لتوقيع العقود النهائية لـ 5 مشروعات استثمارية، بتكلفة 2 مليار جنيه، بحضور أعداد من الوزراء والمسئولين والمستثمرين، بالتزامن مع مؤتمر تنشيط السياحة العلاجية التى تنظمه كلية الإسكندرية بسيوة.

ووجه محافظ مطروح، لمدير مديرية الشباب، خلال اللقاء الذى عقده مع شباب مطروح، اليوم، بقاعة مكتبة مصر السنةة، باختيار 10 شباب من كل مدينة بإجمالى 70 شاب وفتاة، للمشاركة فى المؤتمر بسيوة.

وأشار المحافظ إلى أن المؤتمر سيعقد خلال الفترة من 29 إلى 31 مارس الجارى، وأن الوزراء المشاركون سيحضرون يوم الخميس 30 مارس لارتباطهم باجتماع مجلس الوزراء الموافق لليوم الأول للمؤتمر.

ووجه المحافظ التحية لعميد كلية السياحة بكلية الاسكندرية، على مبادرتها حول وضع السياحة العلاجية بسيوة، فى بؤرة الاهتمام المصرى والسياحة العلاجية.

يذكر أن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ستشهد خلال المؤتمر توقيع العقود النهائية لـ 5 مشروعات استثمارية كبرى بواحة سيوة، بقيمة 2 مليار جنيه فى المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وذلك استمرار لتنفيذ المشروعات الكبرى بمطروح، والعمل على تنمية المحافظة.

وأظهر أنه سيتم توقيع عقود المشروعات استكمالا لعقود المشروعات التى تم توقيعها كنتاج للمؤتمر الاقتصادى الأول، الذى عقد بمطروح خلال شهر أكتوبر 2015، ليصل أعداد المشروعات الاستثمارية التى تم توقيع عقودها النهائية، وجارِ البدء فى تنفيذها إلى 11 مشروع بتكلفة استثمارية 22 مليار جنية، وذلك فى أقل من سنة ونصف من انعقاد مؤتمر “مطروح مستقبل الاستثمار “.

واصدر اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، إن توقيع العقود للمشروعات الـ 5 ، بقيمة تبلغ 2 مليار جنيه، يأتى بعد دراسة وتقييم تلك المشروعات ومدى تميزها، من كافة الجهات ومن خلال أسلوب علمى وعملي، لتلبية وتحقيق الأهداف الاستثمارية، والموافقة على اعتمادها ضمن المخطط الاستراتيجى للدولة وليس لمطروح فقط.

وأضاف بأن المشروعات التى سيتم توقيع العقود لها، هى شركة بكة للتنمية والاستثمار الزراعي، لإقامة مشروع استزراع سمكى بمدينة سيوة على مساحة 58 فدان، وكذلك التوقيع مع شركة بكة للتنمية والاستثمار الزراعي، لإقامة مشروع زراعى ومصنع زيت زيتون وزراعة أشجار زيتون ومصنع تعبئة مياه جوفية بمدينة سيوة على مساحة 290 فدان مشروع.

وشركة السنابل المباركة للتنمية والاستثمار الزراعى لإقامة مشروع زراعى بمدينة سيوة على مساحة 2960 فدان مشروع وشركة دلتا للتنمية الزراعية، لإقامة مشروع زراعى بمدينة سيوة على مساحة 300 فدان مشروع وشركة دلتا للتنمية الزراعية، لإقامة مشروع صناعى بإقامة مصنع تعبئة مياه معدنية بمدينة سيوة على مساحة 5 أفدنة

وأكد محافظ مطروح، أن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، حريصة على دعم المشروعات الاستثمارية بالمحافظة وتذليل أية عقبات تواجه مناخ الاستثمار وأن ما يتم على أرض مطروح من تنمية واستثمار حاليا هو تنفيذ لرؤية القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مع تأكيد أن عائدها هو لخدمة أهالى المحافظة لافتا إلى أنه منذ توليه المحافظة، يعمل على تحقيق التنمية الشاملة والتأمين والاستقرار تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، بضرورة تغيير محافظة مطروح من كافة الوجوه، مع التأكيد على أهمية محافظة مطروح استراتيجيا واقتصاديا باعتبارها البوابة الغربية لمصر من خلال جذب مزيد من الاستثمارات

وأشار ” أبو زيد ” إلى أن ما يحدث من توقيع العقود انجاز ل التسهيلات للمستثمرين، التى لم تحدث من قبل فى التاريخ، مما انعكس على جذب العديد من المشروعات ووجود طلبات كثيرة من المستثمرين يتم دراستها حاليا

المصدر : مصر ناين