بالصور الآلاف يتظاهرون فى البرازيل احتجاجا على الفساد الحكومى

انطلقت تظاهرات حاشدة فى البرازيل، اليوم الأحد، احتجاجا على الفساد الحكومى، وذلك تزامنا مع التظاهرات الاحتجاجية التى اندلعت فى موسكو، وأسفرت عن اعتاصدر الواجبة الروسية لـ700 شخص.



الآلاف يتظاهرون فى البرازيل احتجاجا على الفساد الحكومى



سيدات يشاركن فى احتجاجات البرازيل



متظاهر يرتدى قناع خلال الاحتجاجات



متظاهرة فى البرازيل



متظاهرتان يحملن علم البرازيل



متظاهرون يحملون صورا للسياسيين البرازيليين أثناء احتجاجهم على الفساد

المصدر : مصر ناين