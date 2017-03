الكابيتانو يدعم بطولة العالم للإسكواش بالجونة ويطالب بمشاركة رمضان وجابر

حرص حسام غالى قائد الأهلي على دعم بطولة العالم للسيدات بالجونة فى شهر أبريل المقبل، بعد استقباله الكرة من من الإعلامى رامى رضوان، مشددا على دعمه الكافى للبطولة.

ورفض الكابيتانو وقوف الكرة عنده وطالب الثنائى رمضان صبحى جناج ستوك سيتى الإنجليزى والأهلي السابق، وعمر جابر ظهير أيمن بازل السويسرى والزمالك السابق، على المشاركة فى دعم بطولة العالم بالجونة.

جدير بالذكر أن عمرو منسى منظم بطولة الجونة أطلق حملة “ما توقفش الكرة عندك” وطالب نجوم الرياضة المصرية بالمشاركة فيها للدعاية للكرة المصرية، والتى شارك فيها أعداد من رموز الكرة شبه حازم إمام وأحمد حسن وغيرهم من النجوم.

Il Capitano!

Hossam Ghaly @AlAhly received the ball from @RamyRadwan and sent it abroad to @RamadanSobhi & @OmarGaber #KeepTheBallRolling pic.twitter.com/TQ1qXINiIQ

