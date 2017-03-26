محافظ بنى سويف اتهامات نواب الإسكان المتعلقة بمحور عدلى منصور

أكدالباشمهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، أن ما تم تداوله من اتهامات من لجنة الإسكان بمجلس النواب بخصوص محور عدلى منصور، وأن هناك شبهة إهدار مال سنة في تنفيذ هذا المشروع، هي اتهامات ليس لها أساس من الصحة، حيث إن أعمال التصميم والتنفيذ وتحديد التكلفة للمشروعات القومية تخضع لآليات محددة من جهات مختصة، موضحا أن كافة المعلومات والتفاصيل الخاصة بهذا المشروع تم عرضها على مجلس الوزراء بتاريخ 8 فبراير الماضي.

واصدر المحافظ، فى بيان له، إنه طلب من مجلس النواب تحديد موعد آخر لجلسة بلجنة الإسكان يحضرها هو ونواب بني سويف لأنهم على معرفة تامة بكافة حقائق الموضوع، مقترحا أن تكون الجلسة علنية لكشف كافة الحقائق والتفاصيل لوقف سلسلة الاتهامات الموجهة للمحافظة وأجهزتها بخصوص هذا المشروع الحيوى والمهم لدى المواطن البني سويفى الذي يهتم بكل ما يتعلق به من معلومات أو أخبار ، مؤكداً على ثقته في المواطن والشارع السويفى بأنه يعلم حقيقة الأمور،لافتا إلى أن من يقرأ ما تم نشره من وثيقهات ومكاتبات منشورة يتبين له أنها لا تحوى أي صنف من المخالفات.

ونوًه المحافظ إلى أن مشروع محورعدلى منصور اعتباراً من وضع حجر الأساس له منذ سنوات لم تدرج في الموازنة السنةة أية مبالغ مالية بخصوصه.. ولم تدرج إلا مؤخراً بعد سلسلة طويلة من اللقاءات والاجتماعات المتبادلة بين المحافظة والجهات المختصة من الوزارات والهيئات المعنية بملف تنفيذ المشروع في مقدمتها وزارتا النقل والتخطيط وهيئة الطرق والكباري والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، انتهاءً بعرضه في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2017م وحصوله على الموافقة للبدء في التنفيذ ،لافتاً إلى أنه قد تم رصد اعتمادات لهذا المشروع في الربع الأخير من الموازنة السنةة وهو ما يعد إنجازاً يحسب للمحافظة.

وأضاف المحافظ قائلا، إن مشروع محور عدلي منصور والذي كان يشبه حلماً لأبناء المحافظة يسير تنفيذه الآن بخطى ومعدلات تنفيذ قياسية عن طريق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

المصدر : مصر ناين