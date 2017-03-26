وكيل صحة دمياط يتفقد مستشفى رأس البر استعدادًا لاستقبال شم النسيم

ترأس الدكتور جمال عبد الناصر الحسينى وكيل وزارة الصحة بدمياط اليوم الأحد، لجنة من مديرية الصحة للمرور على مستشفى رأس البر المركزى، للوقف على استعدادتها لأعياد شم النسيم.

وقامت اللجنة بالمرور على كافة أقسام المستشفى ومشوفة سير العمل كما قام وكيل وزارة الصحة بتفقد أقسام الاستقبال والعيادات الخارجية والأسنان والعمليات والحضانة والعناية المركزة.

وناقش عبد الناصر رؤساء أقسام المستشفى وكشف مدى جاهزية مختلف الأقسام استعدادًا لشم النسيم وموسم الصيف، ورافق اللجنة أثناء المرور الدكتور خالد الوشاحى مدير المستشفى.