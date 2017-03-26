محافظ الفيوم ينقل أطباء عيادة الأسنان ويخصم يومين لـ ممرضات بمستشفى إطسا

اصدر الدكتور هشام الشناوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم فى بيان له أن الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم قرر خلال افتتاح توسعات وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى إطسا المركزي خصم يومين من 5 ممرضات بقسم العناية ونقل أطباء عيادة الأسنان إلى إدارة يوسف الصديق لتغيبهم عن العمل وشدد المحافظ علي مديرة المستشفى على محاسبة المقصرين والمتغيبين عن العمل.

كان محافظ الفيوم قام اليوم بافتتاح أعداد من المشروعات الخدمية الجديدة بمركز إطسا، شملت افتتاح وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى إطسا المركزى التى تضم 13 ماكينة للغسيل الكلوى و13 سريراً، وتم تجهيزها بأحدث المؤسسات والمستلزمات الطبية تبرعاً من إحدى المؤسسات الخيرية بدولة الإمارات العربية الشقيقة.



المصدر : مصر ناين