الخارجية الإيرانية تصريحات مسئولى تركيا تسعى لتبرير سياساتهم التوسعية

اصدر بهرام قاسمى المتحدث الرسمى باسم الخارجية الإيرانية، إن تصريحات المسئولين الاتراك تجاه إيران تجرى وراء لتبرير سياسات تركيا التوسعية فى دول الجوار، وذلك ردًا على تصريحات الرئيس التركى التى اتهم فيها إيران بممارسة سياسة “عنصرية” فى العراق.

واعتبر قاسمى، إن التصريحات التركية تجاه بلاده “غير مقبولة وغير مبررة”، مشيرًا إلى أن “تصريحات المسئولين الأتراك تدخّل فى شئون الآخرين، ولا أساس لها من الصحة”، مضيفًا إن هذه التصريحات “تجرى وراء لتبرير سياسات تركيا التوسعية فى دول الجوار”.

وخاطب قاسمى المسئولين الأتراك قائلا: “لا تقحموا القضايا الإنسانية فى النزاعات السياسية”.

واصدر الرئيس التركى السبت الماضى خلال فعالية للموظفين الحكوميين فى ولاية أنطاليا، إن “السياسات الإيرانية السابقة تؤثر فى العراق الآن.. وإن أزمة العراق مبنية على الطائفية والتفرقة”.

المصدر : مصر ناين