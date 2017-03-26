هانى رمزى يدفع بحارسى المرمى غدا أمام بنين

استقر هانى رمزى، المدير الفنى لمنتخب المحليين، على الدفع بمحمد عواد حارس مرمى الإسماعيلى أساسيا أمام بنين فى المباراة الودية، المقرر لها بكره فى استاد الدفاع الجوى، فى ختام معسكر المحليين المقام حاليا استعدادا لمباراة المغرب فى أغسطس المقبل، فى تصفيات أمم أفريقيا للمحليين كينيا 2018.

وسيدفع رمزى بعماد السيد حارس مرمى طلائع الجيش فى الشوط الثانى من مباراة الغد، وجاء استقرار رمزى على البدء بعواد نظرا لفارق الخبرة الدولية بينه وبين عماد السيد، حيث خاض عواد معسكرات مع المنتخبات بمختلف أعمارها أكثر من عماد السيد.

يذكر أن منتخب المحليين يخوض معسكرا استعدادا لمباراة المغرب فى أغسطس المقبل، فى تصفيات أمم أفريقيا للمحليين 2018 بكينيا.

المصدر : مصر ناين