محافظ سوهاج يشهد الاجتماع الأول للمجلس الإقليمى للسياحة والآثار

اصدر الدكتور إيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إن المحافظة تجرى وراء بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى وشركات السياحة ووزارتى السياحة والآثار لوضع أماكن أثرية والتى تتمتع بها المحافظة على الخريطة السياحية لزيارة الوفود من الخارج والداخل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للمجلس الإقليمى للسياحة والآثار الذى عقد اليوم بديوان سنة المحافظة بحضور عصام العلقامى سكرتير سنة المحافظة،والدكتور كريم مصلح عميد كلية الآداب، والدكتور عبد الناصر ياسين عميد كلية الآثار، وجمال عبد الناصر مدير سنة الآثار، والمهتمين بالشأن السياحى والأثرى بسوهاج.

وأكد المحافظ أن سوهاج تتمتع بالبنية التحتية لجذب الأفواج السياحية من خلال وجود آثار لمختلف العصور من العصر الفرعونى والقبطى والإسلامى بالإضافة إلى وجود البنية التحتية من فنادق وطرق ممهده بالإضافة إلى مراسى سياحية لاستقبال الأفواج التى تأتى عن طريق نهر النيل ومطار دولى جاهز لاستقبال الرحلات الدولية والداخلية.

وقد ناقش الاجتماع عدة موضوعات جاء فى مقدمتها الانتهاء من تجهيز المتحف الاقليمى للآثار بالمحافظة بتكلفة 30 مليون جنيه.

حيث شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال الإنشاء والإضاءة والتجهيز لأماكن عرض القطع الأثرية والتى يبلغ أعدادها أكثر من 3000 قطعة من مختلف العصور ولوحات جنائزية وأدوات فخارية وذلك بصالات العرض الكبرى بالمتحف مشيرا إلى أن وجود شبه هذه المتاحف يشبه البوابة السياحية للمحافظة.

كما كلف الوحدة المحلية لمدينة أخميم بسرعة الانتهاء من تجهيز وتمهيد الطريق المؤدى إلى مقابر الحواويش مع مراعاة الجانب الأثرى من وضع لوحات إرشادية ونبذة مختصرة عن تلك المقابر على جانبى الطريق.

كما قرر تشكيل لجنة تضم مدير سنة الآثار ورئيس مدينة أخميم لعمل مزارات وكافتريات تليق بعظم المنطقة وأثاريتها، مؤكدا على ضرورة أن يتميز العمل بالدقة والجودة للوصول للهدف.

كما تطرق الاجتماع إلى إنشاء طريق يربط بين منطقة إتريبس وبين الدير الأبيض والأحمر وذلك لسهولة التنقل بين تلك المناطق لقربها وربط الآثار الإسلامية والقبطية ليكون دليلا واضحا على ترابط الشعب المصرى منذ القدم.

كما كلف عبد المنعم الوحدة المحلية لمدينة أخميم بسرعة ايجاد اماكن بديلة لموقف السيارات والسوق الملاصق لمعبد ميرت آمون ونقلهم والتنسيق مع هيئة الاثار لوضع لوحات إرشادية ونبذة مختصرة عن المعبد مكتوبة بالحروف الهيروغليفية واللغتين الإنجليزية والعربية.

المصدر : مصر ناين