المقاولون يرجئ التجديد لـ جدو وأبو السعود بسبب المنافسة

أرجأ مسئولو نادى المقاولون تجديد عقود الثنائى محمد ناجى جدو مهاجم الذئاب، ومحمود أبو السعود حارس المرمى، واللذين تنتهى عقودهما بنهاية الموسم الحالى، لرغبة الجهاز الفنى فى التركيز بالمباريات المقبلة بالدورى لطموحه فى المنافسة على المراكز الأولى.

وأكد طلعت محرم مدرب الفريق ومدير التسويق بالمقاولون، أن الجهاز الفنى أجل ملف التجديد لجدو أبو السعود خشية تشتت تركيز اللاعبين بالتجديد لرغبة فريقه فى المنافسة على تحقيق مركز متقدم فى المباريات المقبلة، والدخول ضمن المراكز الأولى بجدول المسابقة.

وشدد محرم على أن الثنائى جدو وأبو السعود يشعران بالراحة فى المقاولون، ونرحب باستمرارهما، باعتبارهما من العناصر الأساسية ولرغبة الجهاز الفنى فى الحفاظ على القوام الأساسى بصفوف الذئاب.

وحقق جدو طفرة كبيرة فى هجوم المقاولون وبات من أهم الحلول الهجومية لمحمد رجوع المدير الفنى للاعتماد عليها فى فض الاشتباك وزيادة الخطورة الهجومية للذئاب، ويتطلع مسئولو المقاولون لتجديد عقد هداف أمم أفريقيا 2010 باعتباره أبرز نجوم الذئاب فى الفترة الحالية.

المصدر : مصر ناين