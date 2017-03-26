البحرين اعتقال خلية إرهابية تدربت وعملت بإشراف الحرس الثوري الإيرانى

اصدر ت وزارة الداخلية البحرينية، إنها اعتقلت على خلية إرهابية خططت وشرعت فى تنفيذ أعداد من الأعمال الإرهابية، التى استهدفت اغتيال شخصيات هامة بالدولة وكذلك تنفيذ عملية ضد رتل من آليات التأمين السنة، القصد منها قتل أكبر أعداد ممكن من رجال التأمين، بالإضافة إلى مهاجمة عدة أهداف حيوية فى البلاد .

وأضافت الوزارة فى بيان، أن العملية التأمينية أسفرت عن تحديد هوية مجموعة من العناصر الإرهابية المتورطة فى ارتكاب هذه الجرائم الإرهابية والقبض عليهم، وذلك خلال عمليات تأمينية بعدة مناطق فى البلاد، كما أثبتت التحريات أن هذه المجموعة الإرهابية، تعمل تحت إشراف مباشر من حيث التمويل والتخطيط والتنفيذ من جانب الإرهابيين: المدعو مرتضى مجيد السندى والمدعو قاسم عبدالله على ، الهاربين والموجودين فى إيران.

والمقبوض عليهم هم :

أولا : المقبوض عليهم الذين تلقوا تدريبات عسكرية فى معسكرات تحت إشراف الحرس الثورى الإيراني:

1. حسين أحمد عبدالله على علي”27 سنةا ، موظف بشركة عقارات”

2. قاسم أحمد على حسن المالكي”23 سنةا ، طالب جامعي“

3. أحمد على على الشيخ “26 سنةا ، أمين مخازن بشركة خاصة“

4. على عبدالرسول إبراهيم محمد عبد الحسن”29 سنةا، مدرس لغة عربية“

5. على جعفر رضى عبدالله عبدالرضا”26 سنةا ، موظف بشركة خاصة“

6. على عبدالله على أحمد البناء “32 سنةا ،عاطل“

ثانيا :المقبوض عليهم الذين تلقوا تدريبات بواسطة عناصر محلية.

1. عمار أحمد عبدالله على أحمد علي”17 سنةا، عاطل“

2. حسن إسماعيل إبراهيم أحمد ناصر العريبي”23 سنةا،عاطل“

3. أحمد على مهدى على حسين “25 سنةا، موظف تحت التدريب“

ثالثا: المقبوض عليهم الذين تلقوا تدريبات عسكرية لدى كتائب حزب الله العراقي

1. حسن على عبدالجبار حسن أحمد الحمر”27 سنةا، مندوب مبيعات “

2. على جعفر عبدالله على أحمد علي”24 سنةا، موظف بشركة خاصة“

3. ياسر أحمد عبدالله على أحمد علي”25 سنةا، موظف فى صيدلية”

4. أحمد جاسم سعيد مهدى “24 سنةا، محاسب فى شركة خاصة“

5. السيد على محمد عيسى حسن الموسوي”32 سنةا، سائق بشركة خاصة“

ومن بين المضبوطات المحرزة ، والتى أثبتت تورط المقبوض عليهم فى التخطيط وتنفيذ أعمال إرهابية ، تلك التى عثر عليها بمنازلهم وعززتها أقوالهم التى أدلوا بها لدى سؤالهم ، واشتملت على الأسلحة والمتفجرات والقنابل محلية الصنع الجاهزة للاستخدام فى الأعمال الإرهابية والمواد التى تدخل فى تصنيعها بالإضافة إلى صواعق كهربائية وأسلحة نارية وبيضاء وكميات كبيرة من الهواتف وشرائح الاتصالات والأقراص الصلبة والكاميرات ومؤسسات الكمبيوتر المحمولة، كما تضمنت المضبوطات المحرزة، مؤسسات الاتصالات التى تم ضبطها وفحصها وأعداد السفرات إلى إيران خلال فترات وقتية قصيرة ، والتى بلغ أعدادها فى السنوات الأخيرة حوالى 66 سفرة ، تم استغلالها بشكل مركز فى التدريب على تنفيذ أعمال إرهابية فى البحرين مع إضفاء “صبغة دينية” على عمليات التجنيد والتحركات التى يقومون بها ، فضلا عن تجهيز مشاريع تجارية فى البحرين ، تخص بعضا منهم ، وتوظيفها كواجهة لنشاطهم الإرهابى واستخدام مقراتها لتخزين المتفجرات، حيث اشتملت جرائمهم على التخطيط وتنفيذ العمليات الإرهابية.

وقد دلت التحريات على أن التخطيط لهذه الأعمال الإرهابية، شمل تجهيز أماكن لتخزين المواد المتفجرة والتدريب على استخدام السلاح والمواد المتفجرة ، فضلا عن دراسة المواقع المستهدفة ورصدها ميدانيا بعد تحديد الشخصيات المستهدفة ومراقبة تحركاتها.

وأشارت التحريات إلى تجنيد المقبوض عليهم لتنفيذ أعمال إرهابية ، بتمويل وتخطيط من قبل عناصر بحرينية هاربة وموجودة فى إيران ، قامت بالتنسيق مع الحرس الثورى الإيرانى لتدريبهم فى معسكرات يشرف عليها ، حيث اشتملت أعمال التدريب على استخدام الأسلحة اللهيب ية وتصنيع المتفجرات والعبوات بكافة أنواعها والتدريب على اقتحام المبانى وحرب المدن.

وكشفت التحريات عن تورط المقبوض عليهم فى ارتكاب جرائم إرهابية ، ومن بينها التفجير الإرهابى الذى استهدف حافلة للواجبة بتاريخ 26 فبراير 2017 على شارع الدرة باتجاه الجنوب ، ونتج عنه إصابة خمسة من رجال التأمين ، فضلا عن شروعهم فى تنفيذ جرائم إرهابية أخرى.

كما أقر المقبوض عليهم بالتخطيط والتنفيذ لأعمال إرهابية استهدفت بعض كبار المسئولين ورجال التأمين.

وقد باشرت الإدارة السنةة للمباحث والأدلة الجنائية، اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة ، وإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة السنةة ، فيما لا تزال عمليات الكشف والتحرى ، جارية للقبض على بقية العناصر الإرهابية.





المصدر : مصر ناين