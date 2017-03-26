بيلاروسيا تحصد ذهبية الزوجى بمونديال الخماسى الحديث

حصد منتخب بيلاروسيا الميدالية الذهبية، بعدما احتل المركز الأول خلال مشاركته فى منافسات بطولة كأس العالم للخماسى الحديث، التى أقيمت على ملاعب استاد القاهرة الدولى.

وجاء الزوجى البيلاروسى فى المركز الأول بعد أن حقق 1431 نقطة، فيما حل فى المركز الثانى الزوجى البريطانى بـ1404 نقطة، وفى المركز الثالث حل الزوجى المجرى بـ1389 نقطة.

وفى المركز الرابع جاء الزوجى الإيطالى بمجموع نقاط 1373، بينما حصل على المركز الخامس الزوجى اليابانى بمجموع نقاط 1363، وحصل على المركز السادس الزوجى الكازاخستانى بمجموع نقاط 1344، أما المركز السابع فقد حصل عليه الزوجى المصرى بمجموع نقاط 1299، بينما جاء فى المركز الثامن الزوجى الروسى بمجموع نقاط 1024.

المصدر : مصر ناين