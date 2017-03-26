جمال الشاعر بجامعة المنصورة الإعلام كاشف عن قضايا المجتمع

أكد الإعلامى جمال الشاعر، أن وظيفة الإعلام هى الكشف عن كل قضايا المجتمع ومحاولة إيجاد حلول لها فشبه ا يجب أن يقدم الإعلام أفكار الطلاب والباحثين والعلماء وابتكاراتهم بهدف دعمها ومحاولة حث الدولة على تدعيمها الى أن تجد سبيلها لتحقيق على أرض الواقع ضاربا الشبه بعدة نماذج من العلماء المصريين الذين نجحوا فى الخارج .

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية “دور الاعلام فى دعم المبادرات الطلابية” على هامش فعاليات المؤتمر الأول للمبادرات الطلابية بالجامعات المصرية «أنت الحل» خلال من 25-26 مارس الذى تنظمه كلية المنصورة بالتعاون مع جمعية من أجل مصر. كما القى قصيدة شعرية بعنوان افرح

حضر الندوة الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس الكلية للتعليم والطلاب ، الاعلامى جمال الشاعر ، الدكتور سمير ابو الفتوح أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة ، حازم نصر نائب رئيس تحرير الأخبار، و مجدى كمال المخرج بقناة الحياة

وأشار حازم نصر الى أن كلمة العلم تشمل العلوم الانسانية مدللا بمقولة العالم الراحل أحمد زويل والتى أكد خلالها استهداف العقل المصرى من الدول الاستعمارية وأن السبيل للتصدى جراء ذلك هو الاهتمام بالعلوم الانسانية خاصة علم النفس والاجتماع الى أن يتمكن المواطن من فرز الشائعة من الحقيقة لأن المواطن صمام تأمين مصر.

واصدر الدكتور سمير أبو الفتوح إن هذه البادرات الطلابية تحيى آمال الطلاب على الارتقاء بمجتمعاتهم وتنميتها وأثنى على الجهد المبذول من الطلاب فالشباب يشبه ون 60% من سكان الجامعات المصرية ولذا يتم استهدافهم من الغرب ومن هنا كان الأهم احتواء هؤلاء الشباب وتوجيه قدراتهم الفكرية لخدمة قضايا وطنهم .

المصدر : مصر ناين