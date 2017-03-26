طرق لحماية حسابك على iCloud من الاختراق

ظهرت مؤخرا العديد من التقارير التى أشارت إلى قيام بعض الهاكرز باختراق بيانات العديد من الحسابات على iCloud وهو الأمر الذى نفته شركة أبل تماما، لكن هذا فى نفس الوقت يترك بعض مخاوف الخصوصية لدى المستخدمين، وفيما يلى نعرض بعض النصائح والحيل لمساعدة المستخدمين على حماية بياناتهم على iCloud من الاختراق كما يلى:

– تفعيل ميزة التحقق بخطوتين:

من الأدوات الجيدة والمميزة لحماية الحسابات، على المستخدم تفعيلها لحماية حسابه، وتعنى أنه لن يتمكن أى شخص من الدخول إلى حسابك من جهاز غير معروف الى أن ولو كان يمتلك بيانات تسجيل الدخول، إذ ترسل شركة أبل رمز التحقق إلى أحد المؤسسات الموثوقة، وبالتالى عليك إدخال هذا الرمز إلى الجهاز الجديد لتمكين الوصول.

– التحقق من المؤسسات الموثوقة:

عند زيارة موقع أبل، يمكن للمستخدم التوجه للأسفل ناحية قائمة Devices، لمعرفة المؤسسات التى يمكنها تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم، وبالتالى يمكنه معرفة ما إذا كانت هناك مؤسسات غير شوفة له قامت بالدخول إلى حسابه أم لا، وهو ما يعتبر وسيلة جيدة إلى حد ما.

– استخدام برامج إدارة كلمات المرور:

تتيح هذه البرامج للمستخدمين القدرة على استخدام كلمات مرور قوية وفريدة من صنف ها، لكل موقع يستخدمه، ويمكن للمستخدمين الاعتماد على بعض برامج إدارة كلمات المرور الخاصة بالمستخدم شبه 1Password أو Last Pass.

المصدر : مصر ناين