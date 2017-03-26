فيفى عبده بعرض رقاصتى على النت بمزاجى عشان محرمش جمهورى من

اصدر ت النجمة فيفى عبده لـ”اليوم السابع”، إن قرارها بالرقص فى منزلها وعرضها بشكل مباشر لمشوفيها على مواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” و”إنستجرام” و”تويتر”، يخصها لوحدها، مشيرة “برقص بمزاجى وبخلى المشوفين يشوفوا كل حاجة من بيتى ومش هحرم جمهورى من حاجة”، وأن تفاعلهم معى يجعلنى أبتكر العديد من الأفكار الجديدة.

وكانت النجمة فيفى عبده قد انتهت من تسجيل حلقة مع الفنانة شيماء سيف فى برنامج “تلاتة x واحد”، والمقرر أن يتم إذاعتها خلال الفترة المقبلة على قناة “ON E”، وتدور فكرة البرنامج فى إطار كوميدى وأيضا يتم اختيار أسئلة تعتمد على سرعة البديهة.

المصدر : مصر ناين